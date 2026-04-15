Drama auf Donauschiff! Deutsche stürzt ins Wasser und stirbt

Wien (Österreich) - An der Donau in Wien kam es am Dienstagmittag kurz vor Ablegen eines Schiffes zu einem tragischen Unglück: Eine 86-jährige Deutsche stürzte ins Wasser - und verstarb!

Beim Besteigen eines Schiffes in Wien stürzte eine 86-jährige Deutsche in die Donau und starb. (Symbolfoto) © 123rf/ dudlajzov

Gegen 13.40 Uhr wurden Einsatzkräfte über einen Notfall im Bereich der Anlegestelle Nußdorf informiert, wie die Wiener Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Seniorin einen Steg überquert, um auf das Donauschiff zu gelangen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache über Bord ging und ins Wasser stürzte.

Crewmitglieder zogen die 86-Jährige aus dem Fluss und leisteten Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Beamten war die Deutsche bewusstlos, mithilfe eines Defibrillators versuchten sie die Frau zu reanimieren.

Alarmierte Teams der Berufsrettung in Wien führten noch weitere Wiederbelebungsmaßnahmen durch, allerdings erfolglos. Die ältere Dame verstarb noch vor Ort.