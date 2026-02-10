Sie ließen Sohn Elias (†3) verhungern: Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt
Innsbruck (Österreich) - Im Prozess um den Tod des dreijährigen Elias sind die Eltern Kevin (27) und Nathalie M. (27) zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Die Eltern aus Tirol sollen ihren einzigen Sohn gequält, eingesperrt und durch Unterernährung getötet haben.
Nach kurzem, aber heftigem Prozess erhielten beide Elternteile lebenslange Haftstrafen. Die Mutter kommt zudem in die Psychiatrie.
"Bekenne mich schuldig", hatte Nathalie M. im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landgerichts gesagt. Am Montagnachmittag fiel dann das Urteil.
"Das außergewöhnlich hohe Ausmaß an Gewalt und das Ausnutzen der Wehrlosigkeit ihres Sohnes wurden erschwerend berücksichtigt", sagte der vorsitzende Richter.
Die Staatsanwältin ergänzte, der Junge sei von "denjenigen, die ihn beschützen sollten", in "perfider und abscheulicher" Art und Weise ermordet worden.
Die Anklägerin beschrieb eine "mystische Scheinwelt", in die sich die Eltern aufgrund einer finanziell schwierigen Situation "geflüchtet" hätten.
Elias hatte drei Geschwister
Das Paar aus Österreich hat vier Kinder. Neben Elias sind da seine Zwillingsschwester und zwei weitere Mädchen, ein, drei und sechs Jahre alt. Die drei Mädchen seien laut Anklage umsorgt, behütet und gut ernährt worden.
Für ihren Sohn hätten die Eltern jedoch einen Dämon namens Dorothea erfunden, der in Elias wohne und umso stärker werde, wenn man ihn füttere und Kleidung anziehe. In Chats und Mails hätten sich "die Angeklagten unaufhörlich darin bestärkt", so die Anklägerin. Die Eltern hätten den Dreijährigen bewusst "entmenschlicht" - nach fünf qualvollen Monaten sei Elias schließlich im Mai 2024 gestorben.
"Allein vom Ansehen konnte man erkennen, dass das Kind verhungert und verdurstet ist", führte indes die Gerichtsmedizinerin aus. "Das Kind hatte ein Greisengesicht, der Körper war nur mehr Haut und Knochen." Nur vier Kilo habe der Dreijährige gewogen und damit das Gewicht eines vier Monate alten Säuglings gehabt.
Erstmeldung: 14.54 Uhr; zuletzt aktualisiert: 15.20 Uhr
Titelfoto: -/ZEITUNGSFOTO.AT/APA/dpa