Unter einer Bedingung: Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell will "ganze Wahrheit" auspacken

Washington, D.C. (USA) - Die verurteilte Komplizin des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (64), will nach Angaben ihres Anwalts mit der ganzen Wahrheit über das grausige Kindesmissbrauchs-Netzwerk rausrücken. Aber nur, wenn US-Präsident Donald Trump (79) sie vorher begnadigt.

Ghislaine Maxwell (64), frühere Assistentin von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, wurde 2021 wegen Kindesmissbrauchs und Menschenhandel verurteilt. (Archivfoto) © Chris Ison/PA Wire/dpa

Angesichts der jüngst veröffentlichen Epstein-Akten wurde Maxwell am Montag vom Untersuchungsausschuss des US-Kongresses befragt. Dabei machte sie von ihrem Recht Gebrauch, ihre Aussage zu verweigern, um sich nicht selbst zu belasten.

Ihr Anwalt, David Oscar Markus, schrieb nach der Befragung in einem Beitrag auf X: "Frau Maxwell ist bereit, sich umfassend und ehrlich zu äußern, sollte ihr Präsident Trump Begnadigung gewähren." Bisher schloss Trump eine Begnadigung jedoch aus.

Maxwell wurde kurz nach dem Tod ihres langjährigen Vertrauten Epstein festgenommen und wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Menschenhandel verurteilt. Seit 2021 sitzt sie deshalb eine 20-jährige Haftstrafe ab.

Im Missbrauchsskandal gilt die 64-Jährige als zentrale Figur, die seit Beginn der 90er-Jahre systematisch minderjährige Mädchen an Epstein vermittelt hatte.