"Erkennen unseren Vater kaum": Reality-Star bittet Fans nach brutaler Prügelattacke um Hilfe

Wien (Österreich) - Eine Jugendbande soll sich auf einen Senior (70) gestürzt haben, um ihn zu verprügeln. Jetzt bittet sein Sohn, der Reality-Star Erik Seidl (26), in den sozialen Medien um Mithilfe, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit den Worten "Es geht gerade um das wichtigste Video in meiner gesamten Karriere" richtet sich Erik Seidl (26) aka "Satansbratan" an seine Follower. Mit den Tränen kämpfend zeigt er auch ein Bild vom zugerichteten Auge seines Vaters in die Kamera. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/satansbratan

Die Polizei Wien konnte die brutale Prügelattacke auf den Pensionär gegenüber TAG24 bestätigen.

Demnach soll der 70-Jährige am vergangenen Samstag auf dem Bergtaidingweg im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten unterwegs gewesen sein, als ihm drei junge Männer entgegenkamen. Das Trio versperrte dem Senior den Weg und begann offenbar ohne Vorwarnung, auf den Mann einzuschlagen.

In einem Video auf seinem Instagram-Kanal "Satansbratan" spricht Erik Seidl über das traumatische Erlebnis, das seinem Vater an jenem Abend widerfahren ist. "Sie haben ihn so zusammengeschlagen, dass sein Gesicht gebrochen ist", schildert der Promi Big Brother-Star den Tränen nahe. "Seine Schulter ist gebrochen, seine ganzen Zähne sind weg. Sie haben ihn so zugerichtet - einen 70-jährigen, hilflosen, alten Mann."

Der Influencer bittet nun seine rund 600.000 Follower um Mithilfe. Er fordert Gerechtigkeit für seinen Vater und bittet deshalb um Hinweise. "Wir erkennen unseren eigenen Vater kaum wieder", so der 26-Jährige.

Die Polizei bestätigte zudem, dass sie aufgrund der Schilderung der Familie bereits eine Anzeige aufgenommen hat. Die Ermittlungen stehen jedoch noch am Anfang.