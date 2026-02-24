Frau am Großglockner zum Sterben zurückgelassen? Freund und Staatsanwaltschaft legen Berufung ein

Innsbruck - Nach der Verurteilung eines 37-jährigen Österreichers wegen des Erfrierungstods seiner Freundin bei einer Bergtour am Großglockner haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Berufung eingelegt.

Der angeklagte 37-Jährige hatte nach seiner Verurteilung Berufung eingereicht. (Archivbild) © Expa/Erich Spiess/APA/dpa

Beide Seiten hätten fristgerecht Rechtsmittel gegen vergangenen Donnerstag verhängte Bewährungsstrafe eingelegt, teilte das Landesgericht Innsbruck am Dienstag mit. Der 37-Jährige war wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe von 9400 Euro verurteilt worden.

Angesichts der Berufungen sei das Urteil noch nicht rechtskräftig, führte Gerichtssprecher Klaus Jennewein nun aus. Beide Parteien müssten binnen vier Wochen ihre Berufungsgründe ausführlich darlegen, dann entscheide das Oberlandesgericht Innsbruck darüber.

Der Richter des Landesgerichts hatte in seiner Urteilsbegründung argumentiert, die verstorbene 33-Jährige sei "Galaxien" vom alpinistischen Können des Angeklagten entfernt gewesen. Sie habe sich in dessen "Obhut" begeben und sei davon ausgegangen, dass er die "Verantwortung" für sie übernehme.

Der 37-Jährige hatte in dem Prozess beteuert, dass ihm die Geschehnisse "unendlich leid" täten und er seine Freundin "geliebt" habe.