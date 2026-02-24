Frau (†64) auf Friedhof erstochen: 14-Jährige gesteht Bluttat

Wien - Horror-Tat in der österreichischen Hauptstadt! Eine erst 14-Jährige soll eine Frau (64) auf einem Friedhof in Wien-Penzing erstochen haben.

Die Wiener Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Bluttat. (Symbolfoto) © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag mitteilt, wurde am Montagnachmittag die Leiche der 64-Jährigen auf dem Friedhofsgelände aufgefunden. Der leblose Körper wies schwere Stich- und Schnittverletzungen auf.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten zu einer Teenagerin, der anschließend in einer betreuten Einrichtung angetroffen und festgenommen wurde.

"Bei ihr wurde Tatkleidung und ein Taschenmesser, als mutmaßliches Tatmittel, vorgefunden und sichergestellt", schreibt die Polizei.

In einer ersten Vernehmung gestand die 14-Jährige die Bluttat. Warum die Jugendliche die Frau erstach, ist Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien.

Laut der Kronenzeitung habe das Mädchen offenbar "pure Lust am Töten" gehabt. Ein psychiatrisches Gutachten soll in Auftrag gegeben worden sein.