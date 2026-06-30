Mann tötet Partner seiner Ex-Freundin mit Axt

Kärnten (Österreich) - Frontal-Crash nach schrecklichem Mord in Österreich ! Ein Mann tötete einen anderen Mann mit einer Axt und kommt anschließend bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Die Polizei konnte den Angreifer nicht mehr lebend fassen. (Symbolfoto) © Matthias Röder/dpa

In der Nacht von Montag zu Dienstag ereigneten sich gegen 2.30 Uhr erschreckende Szenen im Kärntner Gebiet St. Veit an der Glan.

Mithilfe eines Schlüssels gelang es einem 27-Jährigen, in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu kommen, wie die Polizei mitteilte. Die 30 Jahre alte Frau bemerkte den unfreiwilligen Zutritt des Mannes - doch da war es schon zu spät.

Der Mann attackierte seine ehemalige Partnerin mit einer etwa 80 Zentimeter langen Axt. Laut Polizeisprecher Werner Pucher gelang der Frau aber noch die Flucht.

Schwer verletzt schleppte sich die 30-Jährige zu einem Nachbarn, bevor dieser die Polizei alarmierte.

In der Wohnung blieb allerdings noch der neue Lebensgefährte der Frau zurück. Auch der 29-Jährige wurde von dem Angreifer attackiert und so stark verletzt, dass er an den Folgen starb.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Auto seiner Ex.