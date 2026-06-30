Mann tötet Partner seiner Ex-Freundin mit Axt
Kärnten (Österreich) - Frontal-Crash nach schrecklichem Mord in Österreich! Ein Mann tötete einen anderen Mann mit einer Axt und kommt anschließend bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
In der Nacht von Montag zu Dienstag ereigneten sich gegen 2.30 Uhr erschreckende Szenen im Kärntner Gebiet St. Veit an der Glan.
Mithilfe eines Schlüssels gelang es einem 27-Jährigen, in die Wohnung seiner Ex-Freundin zu kommen, wie die Polizei mitteilte. Die 30 Jahre alte Frau bemerkte den unfreiwilligen Zutritt des Mannes - doch da war es schon zu spät.
Der Mann attackierte seine ehemalige Partnerin mit einer etwa 80 Zentimeter langen Axt. Laut Polizeisprecher Werner Pucher gelang der Frau aber noch die Flucht.
Schwer verletzt schleppte sich die 30-Jährige zu einem Nachbarn, bevor dieser die Polizei alarmierte.
In der Wohnung blieb allerdings noch der neue Lebensgefährte der Frau zurück. Auch der 29-Jährige wurde von dem Angreifer attackiert und so stark verletzt, dass er an den Folgen starb.
Der Täter flüchtete anschließend mit dem Auto seiner Ex.
Der ehemalige Lebensgefährte verstarb kurz nach der Tat
"Auf Höhe St. Donat prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw und verstarb noch an der Unfallstelle. Wir gehen davon aus, dass er sich bewusst umbringen wollte", sagte ein Polizeisprecher laut der Kronen Zeitung.
Während der Tat sollen sich auch Kinder in der betroffenen Wohnung aufgehalten haben. Die Frau soll notoperiert worden sein und schwebe derzeit in Lebensgefahr.
Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Matthias Röder/dpa