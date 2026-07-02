Zweifacher Vater auf Autobahn getötet: Kollegen trauern auf besondere Weise um ihren Mitarbeiter
Klagenfurt (Österreich) - Tragischer Unfall in Österreich: Ein Autobahn-Mitarbeiter wurde von einem Lkw totgerast. Seine Kollegen haben jetzt mit emotionalen Worten Abschied genommen sowie eine Anzeige der besonderen Art gestaltet.
"Wir trauern um einen Kollegen. Danke, dass du aufpasst", steht auf einer digitalen Anzeige über einer Autobahn geschrieben. Dort, wo normalerweise aktuelle Verkehrshinweise zu sehen sind.
Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt war am Montagnachmittag auf der A2 bei Völkermarkt mit Mäharbeiten beschäftigt. Die Tagesbaustelle wurde wie üblich abgesichert.
"Insgesamt drei Fahrzeuge dienen als Schutz der Mitarbeiter, als Abschlussfahrzeug wird ein Lkw mit Aufprallschutz verwendet", erklärte die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag.
Ein italienischer Lkw übersah dies aber offenbar und krachte dagegen. "Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Absicherungs-Lkw mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde und unseren 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern, erfasste und tödlich verletzte", heißt es weiter.
Ein weiterer Mitarbeiter wurde schwer verletzt.
Sicherheitskampagne erst wenige Tage vorher gestartet
Auf Facebook schreibt das Unternehmen: "Für viele ist die Autobahn der Weg zur Arbeit, nach Hause oder in den Urlaub. Für unsere Mitarbeitenden ist sie ihr Arbeitsplatz. Tag für Tag sorgen sie dafür, dass Millionen Menschen sicher unterwegs sein können - oft nur wenige Meter neben dem fließenden Verkehr."
Besonders tragisch: Erst vor zwei Wochen appellierte die Asfinag mit einer Kampagne an die Verkehrsteilnehmer: "Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du aufpasst."
"Wir würden uns wünschen, dass wir solche Kampagnen nicht brauchen. Aber dieser Unfall führt uns auf furchtbare Weise vor Augen, dass sie leider mehr als notwendig ist", erklärten die Asfinag-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser.
Titelfoto: ASFINAG