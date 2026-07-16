Tragödie bei Polizeiausbildung: Schülerin stürzt beim Klettertraining in den Tod

Umhausen (Österreich) - Während einer Übung in der Polizeiausbildung verlor eine Schülerin (†34) im Ötztal plötzlich den Halt und stürzte in die Tiefe. Zunächst fehlte von ihr jede Spur - nun gibt es traurige Gewissheit.

Der Stuibenfall ist der höchste Wasserfall in Tirol. (Symbolbild) © 123RF/briste

Wie aus einem Artikel der österreichischen Kronen Zeitung hervorgeht, fand am heutigen Mittwoch eine Schulung für Polizeischüler statt, die diese auf das alpine Gelände vorbereiten sollte.

Dafür sollten die Schüler ihr Können auf dem Stuibenfall-Klettersteig im Ötztal unter Beweis stellen. Doch während der Übung kam es zu einem schrecklichen Unglück.

Kurz nach 12 Uhr mittags ging bei der Leitstelle ein Notruf ein. Eine Person sei im Bereich des 159 Meter hohen Wasserfalls abgestürzt und galt seitdem als vermisst.

Dutzende Einsatzkräfte suchten nach der Frau. Am Abend konnte die 34-Jährige schließlich tot geborgen werden.