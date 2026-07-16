Vater und Tochter sterben bei Traktorunfall: Vierjährige muss alles mit ansehen

Satteins (Österreich) - Ein schreckliches Unglück erschüttert eine gesamte Gemeinde im Österreicher Landkreis Vorarlberg. Bei einem Unfall mit einem Traktor haben ein Mann und seine Tochter (†6) ihr Leben verloren. Die vierjährige Schwester der Kleinen wurde ebenfalls verletzt.

Viele der Einsatzkräfte kannten den verunglückten Mann persönlich: "Da uns ein teils enges persönliches Naheverhältnis mit den Opfern verbindet, stießen wir gestern nicht nur an fachliche, sondern vor allem an emotionale Grenzen." © Feuerwehr Satteins

"Es gibt Einsätze, die uns als Retter an unsere Grenzen bringen – und es gibt Momente, die uns mitten ins Herz treffen und sprachlos zurücklassen." Mit diesen Worten leitet die Feuerwehr Satteins ihren Bericht über den Einsatz vom gestrigen Dienstagnachmittag ein.

Am Dienstagvormittag fuhr ein Mann gemeinsam mit seinen beiden Töchtern auf einem Wiesengelände, als er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Traktor verlor und von der Straße abkam.

Das Gefährt überschlug sich anschließend mehrfach und blieb schließlich einige Meter entfernt hangabwärts liegen. Der Vater und die ältere seiner beiden Töchter konnten nicht mehr gerettet werden.

Sie starben noch am Unfallort infolge ihrer schweren Verletzungen. Die Vierjährige hingegen überlebte das tragische Unglück.