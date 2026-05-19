Kuhherde geht auf Wanderer los: Frau (†67) stirbt noch auf der Weide

Lienz (Österreich) - Der Wanderausflug eines Ehepaares fing harmlos an, doch auf einer Kuhweide schlug das Schicksal mit grausamer Härte zu. Die Kühe griffen an, die Frau (†67) hatte keine Chance.

Kühe sehen friedlich aus und sind es meistens auch. In diesem Fall aus Österreich gerieten die Tiere aus der Ruhe. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut einem Bericht der österreichischen "Kronen Zeitung" brach das Paar am vergangenen Sonntag zu einer Wandertour nahe Lienz auf.

Viele Landwirte bereiten ihre Tiere gerade auf die anstehende Almsaison vor, bei der die Kühe aus dem Tal wieder zurück auf die hoch gelegenen Bergalmen gebracht werden.

Im Talboden weideten rund 50 Kühe. Das Weidegebiet sei laut Polizei ausgeschildert gewesen. Und genau über diese Weide führte auch der Wanderweg des Ehepaares.

Gegen 12.30 Uhr kam es zu dem Unglück. Die sonst so friedlichen Kühe stürmten plötzlich auf das Paar los und verletzten es schwer. Der Mann (65) wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, während für seine Frau jede Hilfe zu spät kam.

Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch auf der Kuhweide.