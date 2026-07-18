Leitplanke durchbohrt Auto: Zwei Deutsche sterben bei Unfall in Österreich, weitere Frau schwer verletzt

Linz (Österreich) - Bei einem schweren Unfall in Österreich sind zwei deutsche Autoinsassen tödlich verunglückt. Eine 82-Jährige auf der Rückbank wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Niederösterreich mitteilte.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) krachte ein Auto gegen eine Leitplanke, die sich dabei in das Fahrzeug bohrte. © Werner Kerschbaummay/Fotokerschi/APA/dpa

Die Opfer stammten nach Angaben einer Polizeisprecherin aus dem Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen.

Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache um 6.40 Uhr am Samstagmorgen von der Fahrbahn der Westautobahn (A1) abgekommen und nahe einer Ausfahrt rechts in die Leitplanke gekracht, wie die Polizei berichtete.

Die Leitplanke bohrte sich längs durch den Wagen. Der Unfall passierte bei Oed-Oehling, etwa auf halber Strecke zwischen Salzburg und Wien.