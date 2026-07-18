Auto kracht in Café: Elf Verletzte nach missglücktem Einparkmanöver

Velden am Wörthersee - Großeinsatz in Österreich : Am Samstagmittag krachte ein Auto in den Gastgarten eines Cafés in Velden am Wörthersee - mehrere Personen wurden verletzt.

Das Café war gut besucht, als eine ältere Frau mit ihrem Auto in den Außenbereich krachte. (Symbolfoto) © 123rf/radub85

Wie die "Krone" berichtet, fuhr eine ältere Frau mit ihrem Auto in den Außenbereich eines gut besuchten Kaffeehauses.

Dabei wurden elf Personen verletzt. Einige Gäste konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Die Personen sind teilweise schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber zum Glück keine", sagte Polizeisprecherin Kristina Kapellari gegenüber der Tageszeitung.

Einige der Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.