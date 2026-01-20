Mercedes fängt an deutscher Grenze plötzlich Feuer: Fahrer rettet sich aus brennendem Wagen
Bierwier/Tirol - Auf der Alpenpassstraße B179 in Österreich ging am Montagnachmittag ein Fahrzeug eines Deutschen (34) in Flammen auf.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 34-jährige Mercedes-Fahrer gegen 15.14 Uhr gemeinsam mit vier weiteren Personen von Nassereith in Richtung Reutte unterwegs, als es - unweit der deutschen Grenze - zu dem Unglück kam.
Aus bislang unbekannter Ursache begann das Auto zunächst stark zu rauchen und fing kurz darauf Feuer.
Glücklicherweise konnten die Insassen den Mercedes mitsamt ihren Wertgegenständen unversehrt verlassen und den Notruf absetzen.
Die Feuerwehr Biberwier rückte schnell aus, konnte das Feuer jedoch erst löschen, als das Auto bereits in Vollbrand stand.
Wie es zu dem Brand kam, wird momentan untersucht.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Freiwillige Feuerwehr Biberwier