Mutter (29) überfährt Tochter (†1) nach Reifenwechsel

Schärding (Österreich) - Todes-Drama in Oberösterreich ! Im Bezirk Schärding ist am Samstagabend ein Kleinkind (†1) versehentlich von der eigenen Mutter (29) überfahren worden.

Österreich: Im Bezirk Schärding, wenige Kilometer von Passau entfernt, hat eine 29-Jährige versehentlich ihre einjährige Tochter überfahren. (Symbolfoto) © Matthias Röder/dpa

Laut Polizei war die 29-Jährige zusammen mit ihrem Mann (31) mit dem Wechsel der Reifen ihres Autos in einer Garageneinfahrt beschäftigt. Auch ihr Tochter hielt sich dort auf.

Nachdem sie gegen 18 Uhr fertig waren, stieg die Mutter des Kindes in das Auto, um es von der Einfahrt zu lenken und fuhr einige Meter rückwärts. Dabei knallte es laut. Sie hielt an, stieg aus und sah Schreckliches: Ihre Tochter klemmte unter dem Auto!

Das Ehepaar alarmierte den Notruf. Der Mann versuchte noch, mit einem Wagenheber das Auto anzuheben, doch zu spät.