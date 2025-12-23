Tragischer Skiunfall auf der Steinplatte: 41-Jähriger aus Oberbayern stirbt bei Sturz

Waidring - Am Montag hat sich in einem Skigebiet in Tirol ein schlimmer Unfall zugetragen. Ein 41-Jähriger aus Oberbayern kam nach einem schweren Sturz ums Leben.

Ein Hubschrauber brachte den toten Mann ins Tal. (Symbolfoto) © Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung/dpa

Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte.



Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte.

Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 41-Jährige soll aus dem Landkreis Traunstein stammen. Ob er einen Helm getragen habe, ist nicht bekannt.