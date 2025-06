Nächster Polizeigroßeinsatz in Graz! Schule und Kindergarten müssen evakuiert werden

Graz (Österreich) - Nach dem schrecklichen Amoklauf in Graz am Dienstag läuteten erneut die Alarmglocken der Polizei! Eine Schule und ein Kindergarten mussten schleunigst evakuiert werden, nachdem auf dem Hof ein besorgniserregender Koffer gefunden wurde.

Nach dem Amoklauf in einer Schule am Dienstag sind Beamte und der Rettungsdienst in erhöhter Alarmbereitschaft - erst recht, wenn es um potenzielle Nachahmungstäter geht. © NEWS5/Lars Haubner

Laut einer Mitteilung der österreichischen "Kleine Zeitung" haben die Beamten der Polizei bereits seit dem Dienstagabend aufgrund von "Trittbrettfahrern" alle Hände voll zu tun.

So habe der schreckliche Amoklauf des 21-jährigen Arthur A. dazu geführt, dass Dutzende weitere Gymnasien und Oberschulen in Graz und Umgebung Bomben- und Amokdrohungen erhalten haben. Nach dem Vorfall sind die Beamten, sowie Lehrer und weitere Verantwortliche der Schulen vermehrt in Alarmbereitschaft, was solche Drohungen angeht.

So wurde am Mittwochvormittag ein nicht-identifizierbarer Koffer auf dem Hof der Volksschule Triester in Graz gefunden, an die auch ein Kindergarten angrenzt. Sofort alarmierten besorgte Lehrer die Polizei, welche auch binnen weniger Minuten in der Reiherstadlgasse eintrafen.

"Der Einsatz ist noch im Laufen", sagte ein Pressesprecher der Polizei gegenüber der Zeitung.