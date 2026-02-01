Schock in den Alpen: Lawine reißt deutsche Urlauber mit
Längenfeld (Österreich) - Es sollte eine tolle Skitour in den Stubaier Alpen in Österreich werden, doch für eine deutsche Urlaubergruppe nahm der Ausflug eine unerwartete Wendung.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, war die vierköpfige Gruppe von der Amberger Hütte in Richtung Atterkarjöchl in den Stubaier Alpen auf etwa 2400 m unterwegs, als sich gegen 10.50 Uhr plötzlich eine rund 20 Meter breite Schneebrettlawine über ihnen löste.
Die kompakte Schneeschicht riss einen 60-jährigen Mann und eine 58-jährige Frau aus Bayern etwa 100 Meter mit sich, wodurch beide teilweise von den Schneemassen verschüttet wurden.
Dank ihrer Notfallausrüstung, darunter ein Lawinenairbag-Rucksack, den sie auslösen konnten, konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.
Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen
Die Frau kam mit dem Schrecken davon, der Mann erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch selbstständig zur Amberger Hütte zurückkehren.
Die beiden weiteren Gruppenmitglieder, ein 56-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau aus Deutschland, wurden von der Lawine nicht erfasst und blieben unversehrt.
