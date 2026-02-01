Mehrere Messer sichergestellt: Mutter soll Sohn (11) getötet haben

Leoben/Österreich - Im Fall des gewaltsamen Todes eines Elfjährigen in Österreich hat sich laut Polizei der Tatverdacht gegen die Mutter erhärtet.

In der Wohnung der Mutter stellte die Polizei mehrere Messer sicher. (Symbolbild) © Matthias Röder/dpa

Es seien in der Wohnung der 39-Jährigen mehrere Messer sichergestellt worden, bei denen es sich um mutmaßliche Tatwaffen handle.

Es gebe bislang keine Hinweise zum Aufenthalt einer weiteren Person in der Wohnung in Leoben in der Steiermark, teilte die Polizei weiter mit. Der Junge habe schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten.

Die alleinerziehende Mutter habe ebenfalls Schnittwunden, die sie sich selbst zugefügt haben dürfte, hieß es.

Die 39-Jährige wurde festgenommen. Sie wurde den Angaben zufolge im Krankenhaus operiert und soll zum Tathergang und zum Motiv befragt werden, sobald ihr Gesundheitszustand das erlaube.