Skandal auf Kostümparty: Männer verkleiden sich als Ku-Klux-Klan und Nazi-Häftlinge

Pöham (Österreich) - Fasching ist ein Fest, an dem jeder sein kann, was er will. Egal ob Polizist, Clown oder Serienheld, ein jeder kann kreativ werden. Doch auch diese Freiheit, die man beim Verkleiden hat, hat ihre Grenzen. Das zeigt ein Fall aus Österreich .

Der Ku-Klux-Klan ist ein rassistischer und gewalttätiger Geheimbund aus den USA, dessen Hass sich primär gegen jene richtet, die keine weiße Hautfarbe haben. (Archivfoto) © - / AFP

So berichtet der öffentliche Rundfunk aus Österreich auf seiner Website "ORF.at" über einen schockierenden Fall aus dem kleinen 200-Seelen-Dorf Pöham bei Salzburg.

Am vergangenen Samstagabend sollen bei dem alljährlichen Maskenball des Musikvereins Pöham in dem kleinen Ort gleich zwei Menschengruppen durch das Tragen von Kostümen mit rechtsextremem Hintergrund aufgefallen sein. In einem Interview mit einer Zeitung erzählte eine 21-jährige Studentin, die als Teil eines Komitees das beste Kostüm des Abends küren sollte, was an jenem Abend alles geschehen war.

So soll sich eine zwölf- bis 15-köpfige Gruppe junger Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren als Anhänger des rassistischen und gewalttätigen Geheimbunds Ku-Klux-Klan verkleidet haben. Auch einige Frauen sollen ähnliche Verkleidungen getragen haben. Erst nach wiederholter Aufforderung der Security verließ die Gruppe den Ballsaal.

Doch die Ku-Klux-Klan-Gruppe war erst der Anfang.