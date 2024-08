Mit Sprengstoff und Stichwaffen: Verdächtiger wollte bei Taylor-Swift-Konzert viele Menschen töten

Bundeskanzler Karl Nehammer zufolge ist die Bedrohungslage wegen des geplanten Terroranschlags auf das Konzert von Taylor Swift in Wien "sehr ernst" gewesen.

Wien - Der in Österreich festgenommene Islamist Beran A. (19) wollte beim Taylor-Swift-Konzert in Wien Sprengstoff und Stichwaffen einsetzen. Sein Ziel war es so viele Menschen, wie möglich zu töten.

Beran A. (19) wollte so viele "Ungläubige" wie möglich töten. Der Swift-Terrorist hat vor seiner Festnahme dem sogenannten "Islamischen Staat" die Treue geschworen. © X/@GlobalDiss Der 19-Jährige Hauptverdächtige ist ein Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln. Er habe keine Konzertkarte gehabt, sondern wollte im Umfeld des Stadions zuschlagen wollen.

Die Ermittler sind sich sicher: Beran A. ist Teil eines islamistischen Netzwerks gewesen, hat dem sogenannten "Islamischen Staat" die Treue geschworen. Online hat er sich über den Bau von Bomben informiert. Nach seiner Festnahme legte der 19-Jährige ein umfassendes Geständnis ab, berichtet "Heute.at". Beran A. hatte die feste Absicht "entweder heute oder morgen sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten", sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im österreichischen Bundesinnenministerium. Neben dem 19-Jährigen rückte auch sein 17-jähriger Kumpel Luca K. in den Fokus der Ermittler. Auch er gilt als Anhänger der Terrormiliz. Noch am 7. Juli - der Tag an dem der Terrorplan bekannt wurde - haben die beiden ein einstündiges Telefonat geführt, berichtet Heute.at weiter. Außerdem soll Luca K. in der Nacht vom 2. auf den 3. August bei seinem Kumpan übernachtet haben. Dabei sollen die beiden reichlich Lachgas konsumiert haben und die Anschläge geplant haben. Luca K. war bei einem Facility-Unternehmen angestellt, hätte beim Taylor-Swift-Konzert dort arbeiten sollen. Auch er wurde festgenommen. Auch ein 15-Jähriger Die Ermittlungen der Einsatzkräfte liefen weiter auf Hochtouren, ergänzte der Kanzler, nachdem zuvor die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Wien publik geworden war.



Eine Karte für das Taylor-Swift-Konzert hatte der 19-jährige Hauptverdächtige nicht, wollte im Umfeld des Konzerts zuschlagen. © Florian Wieser/APA/dpa

Taylor Swift (34) kann in Wien vorerst nicht auftreten. © Andre Dias Nobre/AFP

Österreich-Kanzler verurteilt Islamisten-Terror