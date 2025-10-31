Leichenfund gibt Rätsel auf: Frau sitzt halb skelettiert auf Stein
Niederösterreich - Schock-Fund in Österreich: In einem Waldstück nahe Wien wurde eine stark verweste Frau entdeckt – sitzend auf einem Stein. Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Am 3. August ging eine Spaziergängerin nichtsahnend durch ein Waldstück westlich von Weidlingbach. Um 16.45 Uhr machte sie den grausamen Fund.
Auf einem großen Stein in einem Bachbett saß eine tote Frau, bereits halb-skelettiert. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, scheint auch niemand die Verstorbene zu vermissen.
Nach einer Obduktion konnte die Polizei inzwischen ein Fremdverschulden ausschließen.
Der Leichnam war allerdings schon so stark verwest, dass man weder den Zeitpunkt noch die genaue Ursache des Todes feststellen konnte.
Die Polizei beschreibt die Unbekannte als eine etwa 1,60 Meter große Frau und veröffentlichte nun Gegenstände, die an jenem Bachbett sichergestellt wurden.
Nun bittet die Landespolizeidirektion Niederösterreich um Hinweise.
