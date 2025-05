Falscher Lehrer will an Schule zurück: "Meine Klasse wartet auf mich"

Am 17. April wurde der 48-jährige Österreicher am Landesgericht Linz verurteilt, weil er sich jahrelang mit einem gefälschten Diplom als Lehrer ausgegeben hatte. Drei Monate auf Bewährung wurden es.

Der Schwindel flog auf, als Christian sein Portemonnaie verlor. (Symbolfoto) © 123rf/buhta

Christian hatte sich damals in eine Lehrerin verliebt und sich ihr gegenüber ebenfalls als Lehrer ausgegeben. So kam er schließlich an eine Stelle an einer Mittelschule in Wien.

Niemand schöpfte Verdacht – weder Kollegen noch Eltern oder Schüler.

Der Schwindel flog erst auf, als der 48-Jährige sein Portemonnaie verlor. Darin waren mehrere gefälschte Studentenausweise und sogar ein Polizeiausweis. Die Polizei wurde misstrauisch, es wurde ermittelt – und die Lüge flog endgültig auf.

Nur wenige Wochen nach dem Urteil sorgt der Mann wieder für Schlagzeilen.