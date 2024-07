Zwei Rettungsflüge! Deutsche Wanderer scheitern an Alpen-Wegen

Mallnitz - Vier Touristen, darunter drei Deutsche, waren am gestrigen Samstag in den Alpen Österreichs wandern – und mussten mittels Hubschrauber gerettet werden.

Mittels Tau am Polizei-Heli wurden die zwei Deutschen gerettet. (Symbolbild) © 123RF/abbphoto

Gegen 17.30 Uhr waren ein 25-Jähriger und seine 23-jährige Begleiterin unterwegs.

Bei der Wanderung von der Stockerhütte zur Mindener Hütte waren die beiden Deutschen dann allerdings im unwegsamen Gelände so erschöpft, dass sie auf ungefähr 1500 Metern Höhe an den sogenannten "Koastwänden" nicht mehr weiterkamen, teilte die Polizei des Bundeslandes Kärnten am heutigen Sonntag mit.

Die zwei Wanderer wussten sich nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen.

Daraufhin rückte die Polizei mit einem Hubschrauber an und rettete beide Touris mittels Seil.