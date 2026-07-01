Zweifacher Vater auf Autobahn getötet: Kollegen trauern auf besondere Weise um ihren Mitarbeiter

Klagenfurt (Österreich) - Tragischer Unfall in Österreich : Ein Autobahn-Mitarbeiter wurde von einem Lkw totgerast. Seine Kollegen haben jetzt mit emotionalen Worten Abschied genommen sowie eine Anzeige der besonderen Art gestaltet.

Diese digitale Anzeige wurde Verkehrsteilnehmern nach dem tödlichen Unfall angezeigt. © ASFINAG

"Wir trauern um einen Kollegen. Danke, dass du aufpasst", steht auf einer digitalen Anzeige über einer Autobahn geschrieben. Dort, wo normalerweise aktuelle Verkehrshinweise zu sehen sind.

Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt war am Montagnachmittag auf der A2 bei Völkermarkt mit Mäharbeiten beschäftigt. Die Tagesbaustelle wurde wie üblich abgesichert.

"Insgesamt drei Fahrzeuge dienen als Schutz der Mitarbeiter, als Abschlussfahrzeug wird ein Lkw mit Aufprallschutz verwendet", erklärte die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag.

Ein italienischer Lkw übersah dies aber offenbar und krachte dagegen. "Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Absicherungs-Lkw mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde und unseren 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern, erfasste und tödlich verletzte", heißt es weiter.

Ein weiterer Mitarbeiter wurde schwer verletzt.