Wurde eine Wehranlage ihnen zum Verhängnis? Drei Tote in Kanal gefunden

Wien (Österreich) - In einem Kanal in Österreich sind drei junge Männer tot entdeckt worden. Es handle sich um einen 27-jährigen Österreicher, einen 28 Jahre alten Afghanen sowie eine dritte noch nicht identifizierte Person, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer Wehranlage seien auch drei SUP-Boards gefunden worden.

Im österreichischen Marchfeldkanal wurden drei leblose Körper entdeckt. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Laut Medienberichten könnte das Trio bei einer Tour mit den Sportgeräten an der Wehranlage verunglückt sein.

Die Mutter eines der Opfer hatte ihren Sohn am Mittwoch als vermisst gemeldet, wie die Polizei weiter berichtete.

Sie habe davon erzählt, dass ihr Sohn zusammen mit zwei Freunden bereits am Montag zum Stand-up-Paddling gehen wollte. Bei einem Suchflug mit dem Hubschrauber wurden die Leichen nun im Wasser treibend gefunden.