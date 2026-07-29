Was eine junge Frau über ihren Freund erfährt, versetzt Millionen Menschen in Schockstarre

USA - Der jungen US-Amerikanerin Olivia folgen nur rund 7000 Menschen bei TikTok . Zwei ihrer Videos gingen allerdings viral und ließen ihre Follower geschockt zurück.

Olivia stellte ihren Freund während einer Kreuzfahrt zur Rede. Danach war es ihr Ex-Freund. © Screenshot/TikTok/oliviaakayee

Darin offenbarte Oli, dass ihr Freund sie nach vier Jahren Beziehung dermaßen verarscht hat, dass sie die Reißleine ziehen musste. Natürlich war eine andere Frau im Spiel.

Ihr Ex bandelte aber nicht bei irgendwem an, sondern beließ die neue Liebe in der eigenen Familie. Der 27-Jährige machte mit seiner Nichte rum - die war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 17 Jahre alt.

Einen Verdacht habe Oli schon länger gehegt, eine Kreuzfahrt brachte das Fass dann zum Überlaufen. Auf dem Handy ihres Ex-Freundes sammelten sich 20 Anrufe innerhalb von fünf Minuten. Erklären wollte er sich nicht, habe Oli stattdessen gedroht - erst verbal, dann angeblich mit Schlägen.

Für die US-Amerikanerin war die Beziehung spätestens jetzt vorbei. Küsse oder gemeinsames Essen seien für die übrigen vier Tage auf dem Schiff tabu gewesen.