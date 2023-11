Paar bekommt kurz nach Einzug in neue Wohnung mysteriöse Symptome: Der Grund ist widerlich

Peking (China) - Wenn man in eine neue Wohnung zieht, hofft man immer auf einen guten Start in eine neue Lebensphase. Für ein Pärchen aus China entwickelte sich der Umzug zu einem Alptraum.

Im Bad machten die Mieter dann eine unangenehme Entdeckung. © Screenshot/Weibo/澎湃新闻

Im Mai war das Pärchen in eine Mietwohnung in Peking eingezogen, für die es 10.000 Yuan (umgerechnet rund 1300 Euro) im Monat zahlte.

Merkwürdigerweise bemerkten die Frau wie auch ihr Partner in den sechs Monaten nach ihrem Einzug immer mehr unangenehme körperliche Leiden. So litten die beiden unter Symptomen wie Husten, Akne, Haarausfall und einem Engegefühl in der Brust.

Im November machte das Paar dann schließlich aus Zufall eine kuriose Entdeckung in seinem Badezimmer. Als die beiden ihren Wasserverbrauch prüften, stellten sie fest, dass sich der Zähler für Leitungswasser nicht reagierte, wenn sie den Wasserhahn aufdrehten. Stattdessen lief dann die Zähler-Anzeige für das sogenannte Grauwasser.

Grauwasser ist Abwasser, das im Haushalt beispielsweise zum Herunterspülen auf der Toilette, Pflanzengießen oder zum Waschen von Autos genutzt werden kann.