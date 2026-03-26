Paar schläft jede Nacht getrennt - der Grund regt zum Nachdenken an

Woburn Sands (England) - Seltene Angewohnheit: Ein berühmtes Paar aus England schläft seit mehreren Jahren nicht mehr gemeinsam im Bett.

Susie Verrill und Ex-Olympiasieger Greg Rutherford (39) teilen sich nachts nicht das Bett. © Bildmontage: Instagram/gregjrutherford

Der 39-jährige Greg Rutherford und Susie Verrill sind seit über 14 Jahren ein Paar und haben drei Kinder. Trotzdem nutzen die beiden nachts getrennte Schlafzimmer.

Die sogenannte "Schlaftrennung" wird von manchen Paaren bevorzugt, um Schlafstörungen gezielt aus dem Weg zu gehen. Diese könnten unter anderem durch Schnarchen oder unterschiedliche Tagesabläufe entstehen, wie Mirror berichtet.

Auch die Beziehung kann auf Dauer gestärkt werden - nicht zuletzt, da einige Konflikte durch zu wenig Schlaf erst gar nicht entstehen.

Den ehemaligen Olympiasieger und die Schriftstellerin bereite diese Maßnahme perfekt und nachhaltig auf den kommenden Tag vor.

"Es ist mir so wichtig, dass mein Partner und ich vor einigen Jahren beschlossen haben, getrennte Betten auszuprobieren, um zu sehen, wie sehr wir uns gegenseitig im Schlaf stören. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben es nicht bereut", so Greg.

Einigen Studien zufolge könne eine getrennte Nachtruhe sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit fördern.