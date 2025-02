Papst sitzt wieder im Sessel: Zustand weiter kritisch, trotzdem arbeitet Franziskus

Rom (Italien) - Papst Franziskus hat nach Angaben aus seiner Umgebung trotz anhaltend kritischem Zustand im Krankenhaus seine Arbeit teilweise wieder aufgenommen. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe eine "ruhige Nacht" verbracht, teilte ein Sprecher am Morgen mit.

Am Dienstagabend hatte der Vatikan in einem Bulletin zum Gesundheitszustand erklärt: "Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist weiterhin kritisch, aber stabil." Seit dem Wochenende habe er keine weiteren Anfälle von Atemnot mehr gehabt.

Wahrscheinlich werden am Abend die Ergebnisse der jüngsten Computertomografie veröffentlicht, der sich der Papst unterzogen hatte. Davon erhofft man sich Aufschluss über den weiteren Verlauf der schweren Lungenentzündung und auch über die Heilungschancen.

Seit dem 14. Februar liegt Papst Franziskus in der Poliklinik Agostino Gemelli in Rom. Vor dem Krankenhaus wird für das katholische Kirchenoberhaupt gebetet. © Andrew Medichini/AP/dpa

Nach Angaben der behandelnden Ärzte hat Franziskus verfügt, dass aus seinem Gesundheitszustand kein Geheimnis gemacht werden soll.

Große Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in den Vatikan hat aktuell niemand. Inzwischen ist der Papst aus dem Machtzentrum der katholischen Kirche so lange weg wie noch nie: Bei seinem bislang längsten Klinikaufenthalt nach einer Darmoperation 2021 konnte er am zwölften Tag zurück.

Bis auf Weiteres sind nun alle Termine abgesagt. In zwei Wochen - am 13. März - ist es zwölf Jahre her, dass Franziskus gewählt wurde. Inzwischen ist er der zweitälteste Papst der Geschichte.

Rund um die Welt wird für Franziskus gebetet - auf dem Petersplatz nun jeden Abend mit einem Rosenkranz.