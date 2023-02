Pastor wollte wie Jesus fasten: Jetzt ist er tot

Mosambik (Afrika) - Sein immenser Glaube an die Bibel , kostete ihn letztendlich das Leben: Der 39-jährige Francisco Barajah versuchte 40 Tage lang ohne Wasser und Nahrung auszukommen, doch sein Körper versagte.

Franciscos (✝39) Glaube war stärker als gesundheitliche Bedenken. Dabei litt er seit Jahren unter zu niedrigem Blutdruck. (Symbolfoto) © 123rf/thainoipho

"Denn er [Jesus] hat in der Wüste vierzig Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt", so heißt es in der Eröffnung des Hochgebets des ersten Fastensonntags.

Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass Jesus 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste fastete.

Für Francisco Barajah, Gründer der Santa Trindade Evangelical Church, und seine Anhänger war es nicht unüblich, nach biblischem Vorbild zu fasten: jedoch bei Weitem nicht so lange!

Wie der britische Nachrichtensender BBC berichtete, war Pastor Barajah auch als Französischlehrer in der Stadt Messica in der Zentralprovinz Manica an der Grenze zu Simbabwe tätig, wo seine Schüler, nach dem verheerend geendeten Versuch des Extrem-Fastens nun um ihn trauern.

Nach 25 Tagen erlag der 39-Jährige den Folgen des Verzichts auf Nahrung und Wasser: Er nahm so stark an Gewicht ab, dass er vergangenen Mittwoch nicht einmal mehr aufstehen konnte.

Familie und Angehörige seiner Gemeinde drängten ihn verzweifelt dazu aufzuhören und ein Krankenhaus aufzusuchen, doch als Francisco endlich einlenkte, war es bereits zu spät.