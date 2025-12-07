Grenzstadt zu Sachsen macht ÖPNV kostenlos - doch es gibt einen Haken

Zgorzelec (Polen) - Die polnische Stadt Zgorzelec startet bald mit kostenlosem ÖPNV durch! Ab dem neuen Jahr können alle Busse umsonst genutzt werden. Doch es gibt es einen Haken, den besonders Grenztouristen beachten sollten.

Auf polnischer Seite (l.) wird das Busfahren in Zgorzelec ab 2026 kostenlos. (Archivfoto) © Paul Glaser/dpa

So betrifft die Gratis-Regelung nicht die grenzüberschreitende Linie A nach Görlitz, wie das Nachrichtenportal Łużyce24 berichtet.

Dies liegt in den verschiedenen Betreibern begründet. Während die Stadtgebiets-Linien 3, 4 und 5 ab dem kommenden Jahr von der Gemeinde und nicht mehr von einem Privatunternehmen organisiert werden, sind die Görlitzer Verkehrsbetriebe weiterhin für die Linie A zuständig.

Hierfür ist also auch künftig eine Fahrkarte zu lösen. Optional kann das Deutschlandticket genutzt werden.

Die Verwaltung von Zgorzelec erhofft sich durch die Änderung einen vermehrten Umstieg vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel und damit eine Entlastung für die Stadt, in der es häufig eh schwierig sei, überhaupt einen Parkplatz zu finden.