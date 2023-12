Männer haben mit ihrem Freund was zu klären, dann werfen sie ihn in dritter Etage über den Balkon

Włodawa (Polen) - Bei einem "freundschaftlichen" Treffen haben zwei Männer (37 und 38) ihren jüngeren Kumpel über den Balkon in der dritten Etage eines Wohnhauses in Włodawa, Woiwodschaft Lublin in Polen, geworfen. Ein Zeuge beobachtete den gesamten Vorfall und rief die Polizei.