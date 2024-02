Mann stirbt an hausgemachter Sülze - Polizei ermittelt gegen Marktbetreiber!

Warschau - Die polnische Polizei ermittelt gegen einen Marktstandbetreiber, nachdem ein Mann an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Zwei weitere Frauen liegen derweil im Krankenhaus.

Der Mann kaufte die Hausmachersülze auf einem polnischen Markt. (Symbolbild) © Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Nach dem Verzehr von hausgemachter Sülze ist ein Mann in Polen an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus gestorben. Zwei Frauen würden mit schweren Vergiftungserscheinungen in einer Klinik behandelt, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur PAP.

Auch sie hatten den Angaben zufolge Hausmacher-Sülze an einem Marktstand in Nowa Deba im Südosten des Landes gekauft und verzehrt.

In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei ein Ehepaar aus der südostpolnischen Region Mielec fest. Die 55-jährige Frau und ihr 56-jähriger Ehemann züchten Schweine und verkaufen selbst gemachte Fleisch- und Wurstwaren auf dem Markt in Nowa Deba.

Die Ermittler konnten alle drei Vergiftungsfälle auf die von dem Ehepaar verkaufte Sülze zurückführen.