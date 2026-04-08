Mann tötet Wildschweine gnadenlos und wirft eines anschließend in den Müll

Warschau (Polen) - Beunruhigende Szenen aus Warschau: Ungebetene Besuche von Wildschweinen häufen sich im Stadtbild. Angesichts der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die seit mehreren Jahren in Europa wütet, gehen manche Polen nun radikaler gegen die unerwünschten Tiere vor.

Ein Mann tötete mehrere Wildschweine in einer Wohnsiedlung in Warschau und wurde zum Anlass einer hitzigen Diskussion auf Facebook. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Łukasz Litewka

Bereits 2014 brach die Seuche in dem Land aus - die Zahl der infizierten Vierbeiner blieb allerdings bis zu diesem Zeitpunkt übersichtlich. Vor rund neun Jahren spitzte sich die Lage jedoch zu, als die Wildschweinpopulation vor allem in den Wohnsiedlungen zunahm.

Der Grund für die rasante Vermehrung der Tiere ließ sich schnell erschließen: ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Die Vierbeiner scheuten weder den Menschen noch gingen sie diesen aus dem Weg. Durch den rapiden Anstieg der Wildtiere wurde Warschau schlussendlich 2021 zum Hochrisiko-Gebiet für ASP erklärt.

Die polnische Regierung versuchte die Population einzudämmen. So folgte ein striktes Fütterungs-Verbot oder das radikale Versperren von Müllcontainern - doch all das schien den Wildschweinen nichts auszumachen.

Auf Facebook teilte ein Nutzer nun das extreme Ausmaß der Wildschwein-Überflutung. Es sollten entspannte Osterfeiertage werden, doch die Anwohner einer Wohnsiedlung waren weit davon entfernt.

"Eine Bewohnerin meldete, dass sich mehrere Wildschweine in der Nähe ihrer Tulpen aufhielten", erklärte der User.

Ein Mann fackelte nicht lange, ging aus dem Haus und brachte die Wildschweine vor den Augen der Hausbewohner um - auch Kinder waren dabei. Kurz nach der Tötung warf der Unbekannte das leblose Tier in eine Mülltonne, die anderen Vierbeiner ließ er liegen.