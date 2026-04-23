Frau wird bei Waldspaziergang in Polen von Bär attackiert und getötet

Warschau (Polen) - Horror-Drama bei unseren Nachbarn: In Polen hat ein Braunbär eine Frau angefallen und tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich nahe der Ortschaft Plonna im äußersten Südosten des Landes, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Die arme Frau wurde von einem Braunbären angegriffen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Den Notruf hatte demnach der Sohn der 58-Jährigen abgesetzt.

Als die Retter von Bergwacht, Polizei und Feuerwehr an dem schwer zugänglichen Unglücksort eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau.

Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät, wenig später erlag sie ihren Verletzungen.

Nach Informationen des Sender TVP wollten die Frau und ihr Sohn in dem Waldgebiet nach abgeworfenen Hirschgeweihen suchen. Dabei verloren sie sich aus den Augen.