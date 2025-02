Vier Rentner in neun Tagen getötet: Polizei fasst mutmaßliche Serienmörder

Die polnische Polizei ermittelt zu den Rentner-Morden. (Symbolbild) © Doris Heimann/dpa

Wie das lokale Portal haloursynow.pl berichtet, kam der Fall ins Rollen, als eine Bankangestellte am Dienstag verdächtige Bewegungen auf dem Konto einer 73-jährigen Seniorin bemerkte.

Die Frau handelte geistesgegenwärtig und informierte sofort die Polizei. Als die Beamten an der Tür klopften, versuchte ein Mann aus der Wohnung zu fliehen. Er wollte aus dem zweiten Stock springen. Der mutmaßliche Rentner-Mörder wurde wenig später gefasst. In der Wohnung fand die Polizei die Leiche der 73-jährigen Frau.

Bei den anderen Opfern handelt es sich um eine 80-jährige ehemalige Ärztin, die am nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum 16. Februar in ihrer Wohnung in der Innenstadt erdrosselt wurde. Das dritte Opfer ist ein 89-jähriger Mann, der am 23. Februar gefunden wurde. Auch er wurde erwürgt und bestohlen.

Details zum vierten Opfer und weitere Hintergründe werden von der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang zurückgehalten.