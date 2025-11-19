Politiker beißt in Taco, dann knirscht es: "Zuerst dachte ich, es sei ein Knochen"
Ohio (USA) - Willis Blackshear Jr. sitzt für die US-Demokraten im Senat des Bundesstaats Ohio. Am Sonntag kehrte der Amerikaner in ein Lokal der Fastfoodkette Chipotle Mexican Grill ein. Bis heute hat der Berufspolitiker einen dicken Hals!
Blackshear bestellte einen Taco, gefüllt mit Salat, Käse, Tomaten und verschiedenen Toppings. Voller Vorfreude genehmigte er sich den ersten Happen, dann kam der Schmerz.
"Zuerst dachte ich, es sei ein Knochen", sagte Blackshear gegenüber Dayton Daily News. Damit lag er allerdings weit daneben.
In seinem Tortilla-Fladen steckte nicht nur Gemüse, sondern auch eine kleine Schraube. Blackshear biss mitten hinein, fügte sich laut eigener Aussage einen Riss im Zahn zu, obendrein soll sich ein Bluterguss in seinem Mund gebildet haben.
Der Politiker machte seinem Ärger bei Facebook Luft. Er postete ein Foto seines Tacos mitsamt Schraube und wollte von Chipotle wissen, wie das Ding in sein Essen gelangen konnte. "Das ist absurd, und jetzt muss ich deswegen zum Zahnarzt!", kommentierte er außerdem seinen Beitrag.
Willis Blackshear Jr. erstattete Anzeige bei der Polizei
Die Fastfoodkette äußerte sich beim CBS-Sender WHIO-TV zum Vorfall und gab an, dass "die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Gäste" oberste Priorität genießen würde.
Mit dem Senatsmitglied sei umgehend das Gespräch gesucht worden, um die Sache aus der Welt zu schaffen.
Blackshear äußerte zwar, dass es ihm an sich gut gehe, er aber wohl nie wieder einen Fuß in ein Chipotle-Lokal setzen werde. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte der Demokrat.
Offensichtlich saß die Wunde so tief, dass er sich gemüßigt fühlte, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. "Für den Fall, dass es sich um ein Verbrechen handelte", lautete seine Begründung. Unterstellen wolle Blackshear niemanden etwas, aber man könne ja nie wissen, so der Politiker.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/willisblackshearjr, Screenshot/Facebook/Willis E Blackshear Jr.