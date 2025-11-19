Politiker beißt in Taco, dann knirscht es: "Zuerst dachte ich, es sei ein Knochen"

Ohio (USA) - Willis Blackshear Jr. sitzt für die US-Demokraten im Senat des Bundesstaats Ohio . Am Sonntag kehrte der Amerikaner in ein Lokal der Fastfoodkette Chipotle Mexican Grill ein. Bis heute hat der Berufspolitiker einen dicken Hals!

Willis Blackshear Jr. sitzt im Senat des US-Bundesstaats Ohio. © Screenshot/Instagram/willisblackshearjr

Blackshear bestellte einen Taco, gefüllt mit Salat, Käse, Tomaten und verschiedenen Toppings. Voller Vorfreude genehmigte er sich den ersten Happen, dann kam der Schmerz.

"Zuerst dachte ich, es sei ein Knochen", sagte Blackshear gegenüber Dayton Daily News. Damit lag er allerdings weit daneben.

In seinem Tortilla-Fladen steckte nicht nur Gemüse, sondern auch eine kleine Schraube. Blackshear biss mitten hinein, fügte sich laut eigener Aussage einen Riss im Zahn zu, obendrein soll sich ein Bluterguss in seinem Mund gebildet haben.

Der Politiker machte seinem Ärger bei Facebook Luft. Er postete ein Foto seines Tacos mitsamt Schraube und wollte von Chipotle wissen, wie das Ding in sein Essen gelangen konnte. "Das ist absurd, und jetzt muss ich deswegen zum Zahnarzt!", kommentierte er außerdem seinen Beitrag.