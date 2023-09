Regenrekord: Heftigste Niederschläge seit 140 Jahren fluten Millionen-Metropole

Hongkong - Rekordniederschläge haben in Hongkong zu Überschwemmungen geführt und einen Teil des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Die Wetterwarte registrierte in der Nacht zum Freitag einen neuen Regenrekord für einen Teil der Stadt.

Außerdem forderte die Regierung alle Hongkonger auf, in ihren Wohnungen zu bleiben, nicht nach draußen zu gehen und die aktuellsten Warnmeldungen zu verfolgen.

Noch vor Mitternacht wurden Fahrzeuge bereitgestellt, um Bewohner aus umliegenden Ortschaften zu evakuieren und sie in sichere Unterkünfte zu bringen.

Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone sprach am Freitag in einer Erklärung von "extremen Bedingungen", Schulen blieben geschlossen.

Trotz starker Regenfälle trauten sich einige Bewohner auf die Straße. © MLADEN ANTONOV / AFP

Am Hauptsitz des Observatoriums wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884! Es wurde eine "Schwarze Warnung" für weitere starke Regenfälle herausgegeben.

Bilder zeigen, wie sich Straßen in reißende Flüsse verwandelten oder sogar einbrachen, Autos in den Fluten verschwanden und sich das Wasser meterhoch in einem Einkaufszentrum staute. Auch vor U-Bahnstation haben die Wassermassen nicht Halt gemacht.