Rekord-Preis bei Auktion erwartet: Rubin der höchsten Güteklasse kommt unter den Hammer

New York - Ein taubeneigroßer Rubin der höchsten Güteklasse soll im Juni auf einer Edelstein-Auktion angeboten werden. Der Stein dürfte für eine Rekord-Summe den Besitzer wechseln.

Im Juni soll der Stein mit dem Namen "Estrela de Fura" bei einer Edelstein-Auktion in New York unter den Hammer kommen.

Bei Sotheby's erwartet man einen neuen Rekord. Der 55,22 Karat (knapp 11 Gramm) schwere Edelstein sei der größte und wohl auch wertvollste Rubin, der jemals auf einer Auktion angeboten wurde, erklärte das Auktionshaus am Mittwoch.

Inzwischen kommt der kostbare Stein im Kissenschliff daher. © Twitter/Fura Gems

Der Stein sei ein "außergewöhnlicher Naturschatz", heißt es bei Sotheby's. Nicht nur kommt der Rubin im besonders edlen Farbton "Taubenblut" daher - einem kräftigen Rot mit bläulichem Stich. Er sei auch wegen seiner Reinheit, Leuchtkraft, Größe und nicht zuletzt seines Fundortes einzigartig.

Bislang wurden vergleichbare Rubine nur in Myanmar gefunden. Der "Estrela de Fura" stammt jedoch aus Afrika, wurde vergangenes Jahr in einer Mine des Unternehmens Fura in Nord-Mosambik gefunden und sorgte schon im ungeschliffenen Zustand für reichlich Gesprächsstoff unter Sammlern und Händlern.

Bei seiner öffentlichen Vorstellung im September wog der Stein noch 101 Karat. Nach dem Schleifen sind es zwar nur noch 55,22 Karat, doch nun kommt der Stein im erhabenen Kissenschliff daher - Sein Wert dürfte sich so vervielfacht haben.

"Er ist zweifellos in der Lage, der Maßstab für afrikanische Rubine - und Edelsteine im Allgemeinen - zu werden", erklärt Sotheby's-Manager Quig Bruning gegenüber Daily Mail. Der "Estrela de Fura" ist den Rubinen aus Myanmar absolut ebenbürtig, stellt der Experte fest.

Der wertvollste Rubin, der bis dato auf den Markt kam, ist der sogenannte "Sunrise Ruby". Etwas mehr als 30 Millionen Euro war ein anonymer Bieter bereit, für den geschliffenen 25,99-Karat-Klunker bei einer Edelstein-Versteigerung hinzublättern.