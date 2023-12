14-Jährige richtet Blutbad in Schule an: Junge Lehrerin (26) wird zur Heldin

Brjansk (Russland) - Nachdem die 14-jährige Alina A. am Donnerstag in einem Klassenzimmer eines russischen Gymnasiums um sich geschossen hatte , sind neue Details zur Wahnsinnstat bekannt geworden. Offenbar tötete die Achtklässlerin aus verschmähter Liebe. Eine junge Lehrerin wurde zur Heldin.

Nach den Todesschüssen von Brjansk sichern Kriminalisten Spuren. © SLEDKOM - Ermittlungskomitee der russischen Föderation

"Weine nicht", sagte Alina A. (†14) noch am Morgen zu ihrer Mutter und ging in die Schule - dem Gymnasium No. 5 von Brjansk - mit der festen Absicht zu töten.

Als Alina am Donnerstag um 9.05 Uhr ins Klassenzimmer der 8A trat, fand dort der Biologieunterricht der jungen Lehrerin Ofelia Mkrtchjan (26) statt.

Dann begann das Blutbad: Die komplett in Schwarz gekleidete Alina schoss mit der Begaz-3-Schrotflinte ihres Vaters auf Maria. Die 13-Jährige starb noch an Ort und Stelle.

Alina schoss ein zweites Mal: Diesmal auf den 14-jährigen Timofej - der Junge kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus, kämpft noch immer um sein Leben. Vier weitere Schüler wurden ebenfalls verletzt.

Als Mkrtchjan sah, was da geschah, handelte sie sofort. Die junge Frau sprang auf, warf das Lehrerpult um, zog mehrere Kinder in Sicherheit und stellte sich schützend vor ihre Schüler und verhinderte so wohl Schlimmeres.

Die Amokläuferin verschonte die Lehrerin und richtete sich selbst. Ihrer Lehrerin sind die Schüler der Klasse 8A so dankbar. Für viele Russen ist die junge Frau schon längst eine Heldin.