Angriffskrieg verschlafen? Putin-Tochter: "Für uns ist Wert des menschlichen Lebens der höchste Wert"

Doch nun stellte sie sich auf einer äußerst ungewöhnlichen Plattform den Fragen des CEO von Medtech.Moscow, Vyacheslav Shulenin. Medtech, dem "Moscow Center for Healtcare Innovations", folgen in den sozialen Medien nur vergleichsweise wenige User.

Woronzowa ist die ältere der beiden Töchter von Putin und der Linguistin Ljudmila Putina (66). Eigentlich tritt sie in der Öffentlichkeit so gut wie nie auf, das Privatleben ihres Vaters ist für russische Journalisten tabu.

Stattdessen berichtete die studierte Endokrinologin in dem 42-minütigen Interview von ihren Hobbys: "Ich lese sogar in meiner Freizeit wissenschaftliche oder medizinische Literatur", so die 38-Jährige. Des Weiteren sei sie sehr Kultur- und Sport-begeistert. Am liebsten gehe sie Skifahren oder Surfen.

Maria Woronzowa erklärte, dass sie davon träume, "dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu erkennen". Sie wünsche sich, dass "wir uns alle besser verstehen und besser kommunizieren können".

Vielleicht sollte sie sich mit diesen Anliegen mal an ihren Vater wenden ...