Ukraine-Krieg: Russen fangen 32 Drohnen ab

Ukraine - Eine Nacht nach dem schwersten Bombardement seit Kriegsbeginn hat Russland die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. In den südlichen Gebieten bis nach Westen herrschte in der Nacht zum Samstag Luftalarm.

Nach einem russischen Terror-Angriff mit Raketen auf ein Wohnviertel von Odessa kommen die Anwohner zusammen. © OLEKSANDR GIMANOV / AFP

In weiten Teilen des bedrängten Landes herrschte in der Nacht zum Samstag Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe meldete russische Kampfdrohnen, die mit mehrfachen Richtungswechseln über das Land flogen. Das russische Verteidigungsministerium teilte unterdessen am Samstagmorgen mit, das Militär habe über den grenznahen Gebieten Brjansk, Orjol und Kursk sowie über dem Gebiet Moskau 32 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Der ukrainische Generalstab berichtete auch von weiteren Sturmangriffen russischer Truppen am Boden im Osten und Süden des Landes. Einem Schwerpunkt der Kämpfe, der auf drei Seiten eingeschlossenen Stadt Awdijiwka, stattete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag unangekündigt einen Besuch ab.

US-Präsident Joe Biden forderte unterdessen den Kongress erneut eindringlich auf, weitere Mittel für Kiew zu bewilligen.

Die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr in diesem fortlaufend aktualisierten Artikel.