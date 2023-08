Die Mutter des Täters wusste alles! Neue Details zur 14 Jahre lang entführten Russin

Tscheljabinsk (Russland) - 14 Jahre lang hielt er sie gefangen! Nachdem einer 33-jährigen Frau am Sonntag die Flucht aus den Klauen ihres Entführers gelungen ist , wurden neue Details zum Täter (51) und seiner Mutter (72) bekannt. Wer ist Wladimir Tscheskidow, der "Maniac von Tscheljabinsk"?

Der "Maniac von Tscheljabinsk", Wladimir Tscheskidow (51), wurde verhaftet. © Russisches Staatsfernsehen - Первый канал

Mehr als 1000-mal verging er sich an ihr, wenn sie weinte, schlug er zu.

Zeit seines Lebens lebte Wladimir Tscheskidow (51) mit seiner Mutter Valentina (72) in dem kleinen Holz-Häuschen am Stadtrand von Tscheljabinsk (Ural-Gebirge). Die Nachbarschaft kannte den hageren Mann als Sonderling, nicht in der Lage, Freundschaften einzugehen oder gar eine Beziehung zu führen.

Doch Tscheskidow hatte ein großes Geheimnis, berichtet "Ria Novosti". Im Herbst 2009 sprach er die damals 19-jährige Ekaterina am Busbahnhof an, machte sie offenbar mit Vodka gefügig und verschleppte sie in seine Behausung.

Für die junge Frau begann ein 14 Jahre währender Albtraum ...