Berüchtigter Serienmörder gefasst: Unscheinbarer Architekt (59) dringend tatverdächtig

Er soll der Gilgo-Beach-Ripper sein! Ein 59-jähriger Architekt ist dringend tatverdächtig mindestens vier Frauen im Großraum New York ermordet zu haben.

Von Adrian Schintlmeister

New York - Sie haben ihn! Ein 59-jähriger Architekt ist dringend tatverdächtig, mindestens vier Frauen im Großraum New York getötet zu haben. Doch der bullige Mann wird noch mit vielen weiteren Morden in Verbindung gebracht.

Rex Heuermann (59) soll der berüchtigte Long Island Serial Killer (LISK) sein. © Suffolk County Sheriff's Office/ Er soll der Long Island Killer sein! Diese Mordserie erschütterte Amerika: 2010 wurden innerhalb weniger Tage vier tote Frauen an einem Highway auf Long Island gefunden. Später fand man in der Gegend die sterblichen Überreste von drei weiteren Frauen und einem toten Baby. Alles deutete auf einen Serienmörder hin. FBI-Profiler vermuteten damals, dass es sich beim Täter um einen Mann in seinen 40ern handeln müsste, einem Anwohner von Long Island. Möglicherweise wohlhabend und mit Verbindungen zur Polizei. Doch man tappte lange im Dunkeln. Am Donnerstag (dem 13. Juli 2023) dann endlich der Durchbruch: Rex Heuermann (59) wurde vor seinem Büro in Manhatten verhaftet, gilt als dringend tatverdächtig, Maureen Brainard-Barnes (†25), Melissa Barthelemy (†24), Megan Waterman (†22) und Amber Costello (†27) grausam ermordet zu haben. Das berichtet die Zeitung "New York Post". Der Architekt und verheiratete Familienvater aus dem Nobelvorort Massapequa Park soll die Frauen gequält, erdrosselt und zerstückelt haben. Die Hinterbliebenen verhöhnte er am Telefon. Seine Opfer: Sexarbeiterinnen, die er auf einschlägigen Portalen ansprach.

Die Beweise sind erdrückend!

Der Killer legte die Frauenleichen an einem Highway ab. Heuermann wohnt keine zehn Kilometer entfernt. © Suffolk County District Attorney

Diesen Pizzakarton fischten die Ermittler aus dem Müll. Darauf fanden sie die DNA von Rex Heuermann. Ein Abgleich mit gefunden Spuren vom Tatort brachte Gewissheit. © Suffolk County District Attorney

War auf der Suche nach schnellem Sex: Solche Fotos verwendete der 59-Jährige bei Tinder. © Suffolk County District Attorney

Heuermann betritt einen Laden, um Guthaben für seinen Burner-Sim-Karten zu kaufen. © Suffolk County District Attorney

Zeugen haben eine der Ermordeten in Begleitung eines "bulligen" Mannes gesehen

Die Beweise gegen Rex Heuermann seien erdrückend, erklärte Polizeichef Rodney Harrison bei einer Pressekonferenz. Seit Sommer 2022 laufen die Ermittlungen gegen den Mann. So habe man unter anderem Heuermanns DNA, die man in einem Pizzakarton sicherstellen konnte, mit einem am Tatort gefunden abgleichen können. Handydaten belasten den mutmaßlichen Killer schwer. Heuermann nutzte offenbar jahrelang Handys mit Wegwerfnummern, sogenannte Burner. Man habe diese Nummern dem Verdächtigen zuordnen können, heißt es in Gerichtsunterlagen, die auch TAG24 vorliegen. Verbindungsdaten belegen, dass der Verdächtige in der Nähe war, als die Morde geschahen. Zudem gaben Zeugen an, eine der Frauen kurz vor ihrem Verschwinden in Begleitung eines "bulligen" Mannes gesehen zu haben - der eine frappierende Ähnlichkeit zum korpulenten Architekten aufweist. Letztendlich wurden die Ermittler jedoch durch eine andere Zeugenaussage auf den Serienmörder aufmerksam. Ein Mann erinnert sich, einen roten Chevrolet Pickup parkend am Haus eines Mordopfers gesehen zu haben. Zwischen 2009 und 2010 besaß der Verdächtige ein Auto genau wie dieses.

Seine Opfer - doch der Killer könnte noch mehr Menschen getötet haben

Der Serienmörder führte ein Doppelleben

Seine Ehefrau wusste nichts von seinen Taten. © Facebook/Asa Ellerup Abseits seines mutmaßlichen Doppellebens gab sich der Architekt stets als biederer Familienvater und Unternehmer. Mit seiner Frau, die aus Island stammt, hat er eine erwachsene Tochter, die in seiner Firma im Herzen von Manhattan angestellt ist, berichtet die Zeitung "Daily Mail". In einem Interview aus dem Jahr 2022 - damals ermittelte man schon gegen ihn - beschreibt Heuermann seinen beruflichen Werdegang. "Ich bin auf Long Island geboren und aufgewachsen und arbeite seit 1987 in Manhattan. Eine sehr lange Zeit", prahlt er. Doch der 59-Jährige googelte immer wieder nach Artikeln zum Long Island Serienkiller und zeigte Interesse an widerlichen Gewaltpornos. Aber auch mehrere Tinderprofile, die der 59-Jährige angelegt hat, und mit seinen Fake-Nummern registrierte, wurden auf seinem Handy gefunden. Bis zuletzt suchte Heuermann offenbar unter falschen Namen gezielt nach schnellem Sex im Internet.

Architekt Heuermann gab sich als biederer Familienmensch. © Waybackmashine/rh-architecture.com

Interview mit dem mutmaßlichen Gilgo-Beach-Killer

Polizeichef über Heuermann: "Dämon, der unter uns wandelt"