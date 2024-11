Vladimir Shklyarov war auf den größten Bühnen der Welt zu Hause, nun ist der berühmte Balletttänzer von uns gegangen.

Von Niklas Perband

St. Petersburg (Russland) - Vladimir Shklyarov war auf den größten Bühnen der Welt zu Hause, trat noch in diesem Jahr im Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater in Moskau und dem Mariinski-Theater in St. Petersburg auf - nun ist der berühmte Balletttänzer im Alter von 39 Jahren von uns gegangen. Am Wochenende stürzte der Russe von einem Balkon im fünften Stock in seinen Tod. Es soll kein Suizid gewesen sein.

Vladimir Shklyarov im Februar bei einem Auftritt im Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater in Moskau. © IMAGO / ITAR-TASS Das Drama ereignete sich am Samstagabend (Ortszeit) in Shklyarovs Wohnung in St. Petersburg, wie Anna Kasatkina, eine Sprecherin des Mariinski-Theaters - eines der bekanntesten Opern- und Balletthäuser der Welt - gegenüber dem Nachrichtensender Fontanka erklärte. Eigentlich sollte der Tänzer am heutigen Montag an der Wirbelsäule operiert werden, er nahm deshalb bereits seit einigen Tagen starke Schmerzmittel. Zu seinem Tod wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet, doch laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti wurde ein Unfall als vorläufige Todesursache festgestellt. Das Ableben des Star-Solotänzers sorgt in Russland für Wirbel und wirft Fragen über die Balkonbauindustrie auf, die seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ums Überleben kämpft, wie der russische Fernsehsender 78 berichtete. Russland Schlauchboot-Wunder: Mann überlebt 67 Tagen auf Pazifik Shklyarov tanzte nicht nur in den berühmten Häusern in Moskau und St. Petersburg. Auch für das Bayerische Staatsballett in München und The Royal Ballet in London stand er auf der Bühne. Vom Mariinski-Theater wurde er 2011 zum Primoballerino, also Meistertänzer, befördert.

Shklyarov stand mehr als 20 Jahre lang auf den größten Bühnen der Welt. (Archivbild) © CARL DE SOUZA / AFP

Mariinski-Theater trauert um Vladimir Shklyarov: "Unnachahmlicher Schauspieler, einwandfreier Tänzer"