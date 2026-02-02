 18.013

Fünf Jugendliche gehen in russische Sauna: Jetzt sind alle tot

Saunieren gehört in Russland im Winter zum Alltag. In Sibirien kam es nun zu einem schweren tödlichen Zwischenfall.

Von Ulf Mauder

Prokopjewsk (Russland) - Was für ein Horror! Fünf Jugendliche sind in Russland nach Behördenangaben bei einem Brand in einer Sauna ums Leben gekommen.

Die Polizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Brand kommen konnte. (Symbolbild)

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Prokopjewsk im Gebiet Kemerowo in Sibirien in einer Privatsauna, wie das russische Zivilschutzministerium mitteilte.



Das Feuer habe sich auf einer Fläche von 70 Quadratmetern ausgebreitet, hieß es.

In Russland kommt es wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften immer wieder zu schweren Bränden mit tödlichen Folgen.

