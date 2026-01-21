Für Moskau spioniert? Mutmaßliche Agentin festgenommen

Berlin/Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen, die für Russland gearbeitet haben soll.

Die Deutsch-Ukrainerin soll Kontakt zu einem Geheimagenten in der russischen Botschaft in Berlin unterhalten haben. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Die Deutsch-Ukrainerin soll unter anderem Informationen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine für einen russischen Geheimdienst beschafft haben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Bei ihr und weiteren Beschuldigten fanden demnach Durchsuchungen in Brandenburg, Rheinland-Pfalz und München statt.

Spätestens seit November 2023 habe die mutmaßliche Agentin Kontakt zu einem Kontaktmann in der russischen Botschaft in Berlin unterhalten, der für einen russischen Geheimdienst tätig sei.

"Ihm verschaffte die Beschuldigte bei diversen Gelegenheiten unter anderem Informationen mit Bezug zu dem Krieg zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine", so die Bundesanwaltschaft.

So habe sie etwa Hintergrundinformationen über Teilnehmer "hochkarätiger politischer Veranstaltungen" zusammengestellt und "Erkundigungen über Standorte der Rüstungsindustrie, Drohnentests und geplante Lieferungen von Drohnen an die Ukraine" eingeholt.

Dabei habe sie sich teils auch an ehemalige Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums gewandt, "mit denen sie persönlich bekannt war".