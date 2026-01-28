Neuer Anlauf: Umstrittener Prozess gegen Jacques Tilly wird fortgesetzt

Moskau/Düsseldorf - Die russische Justiz will im umstrittenen Strafverfahren gegen den deutschen Karnevalisten und Bildhauer Jacques Tilly (62) an diesem Mittwoch einen neuen Anlauf unternehmen.

Richter Konstantin Otschirow hatte den Prozess Ende Dezember verlegt und dies mit der Abwesenheit der Pflichtverteidigerin Tillys begründet, die auf Dienstreise sei. Der Prozess findet in Abwesenheit des Angeklagten statt.

"Ich bin von der russischen Justiz nach wie vor nicht über das Verfahren informiert worden. Kein Brief, keine Info - nichts", sagte Tilly auf dpa-Anfrage. Tilly hatte mehrere Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Karikaturen von Kremlchef Wladimir Putin (73) gebaut.

Laut Gericht muss er sich nun wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten, dazu gehört neben der russischen Armee auch Präsident Putin.

Nach diesem sehr weit gefassten Gesetz drohen dafür eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug bis zu zehn Jahren. Nach solchen Anschuldigungen sind in Russland schon viele Kriegsgegner der von Putin befohlenen Invasion der Ukraine verurteilt worden. Die Entscheidungen stehen international als Unrechtsurteile der russischen Willkürjustiz in der Kritik.

Tilly wird laut Anklage vorgeworfen, aus eigennützigen Motiven und aus politischem Hass falsche Darstellungen über die russische Armee verbreitet zu haben, hatte das Portal "Ostoroschno Nowosti" berichtet.

Tilly hatte betont, die russische Armee in seinen Werken nie thematisiert zu haben. Er habe durch einen Hinweis von "Freies Russland NRW" von dem Verfahren erfahren.