Nawalnys Tod: Hier soll der Kreml-Kritiker beerdigt werden

Moskau - Der im Straflager ums Leben gekommene Kremlkritiker Alexej Nawalny (†47) soll nach Angaben seines Teams an diesem Freitag in Moskau beerdigt werden.

Die Trauer um Alexej Nawalny (†47) ist noch immer in vielen Regionen groß. © dpa/Fabian Sommer

Am 1. März um 14 Uhr (12 Uhr MEZ) solle es zuerst eine Trauerfeier in einer Kirche im südöstlichen Bezirk Marjino geben und anschließend die Beisetzung des Leichnams auf dem Borissowskoje-Friedhof, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Mittwoch auf der Plattform X.

Zuvor hatten Nawalnys Unterstützer tagelang nach einem Ort für die Trauerfeier gesucht und beklagt, dass sie dabei von den russischen Behörden behindert wurden.

Nawalny war offiziellen Angaben zufolge am 16. Februar im Alter von nur 47 Jahren in einem Straflager nördlich des Polarkreises gestorben. Der scharfe Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin (71) war durch einen Giftanschlag im Jahr 2020 und ständige Einzelhaft im Lager körperlich sehr geschwächt.

Seine Unterstützer und auch viele internationale Beobachter sind sich deshalb einig, dass von einer "natürlichen" Todesursache, wie es auf dem Totenschein heißen soll, nicht die Rede sein kann.